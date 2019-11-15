Enkaz altındaki mühendise hâlâ ulaşılamadı

Gaziantep’te cami inşaatında ahşap iskelenin çökmesinin ardından enkazın altında kalan inşaat mühendisine 30 saati geçmesine karşın hâlâ ulaşılamadı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’ndeki cami inşaatında dün meydana gelen iskele çökmesinin ardından enkaz altında kalan mühendise hâlâ ulaşılamadı.

Olayın ardından 30 saatten fazla zaman geçmesine karşın inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’a ulaşılamadı. Dün 15.00 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan 2 işçininse durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Türkiye’nin ikinci büyük camisi” olacağı belirtilen camideki enkaz kaldırma çalışmaları ise böyle görüntülendi:







Gaziantep Valisi Davut Gül, bugün enkazın olduğu yerde yaptığı açıklamada "Tüm kurtarma ekiplerimiz ile gönüllü kuruluşlar ve vatandaşlarımız kendi programları dahilinde çalışıyor. Arama köpeği, termal kameralar ile alana bakılıyor. 24 saate yaklaşıyoruz ama kendisine henüz ulaşamadık. Akşama kadar ulaşmak istiyoruz. Görgü tanıklarının söylediği yere yoğunlaşıyoruz. Alet ve personel anlamında eksiklik yok çalışılabilecek alanlar belli. Vakit geçtikçe beklentiler değişiyor ama biz yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi. Gül, göçükle ilgili adli ve idari soruşturmanın yürütüldüğünü kaydetti.