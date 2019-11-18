Engin Eroğlu'nun ölümünde otobüs sürücüsü yüzde 100 kusurlu bulundu

Dersim’de otobüs çarpması sonucu yaşamını yitiren Engin Eroğlu’nun ölümünde otobüs şöförü yüzde 100 kusurlu bulundu.

Dersim'de 15 Haziran’da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Engin Eroğlu’nun ölümüne dair soruşturmada Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, Eroğlu'na çarparak ölümüne sebep olduğu belirtilen otobüs şoförü yüzde 100 kusurlu bulundu.

Eroğlu, Dersim’in Ovacık ilçesi Yoncalı köyünde 15 Haziran'da hayvanlarını otlatırken karayolunda bir otobüsün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin, baro olarak yakından takip ettikleri Engin Eroğlu soruşturma dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Raporu’na göre otobüs şoförünün yüzde 100 kusurlu olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

Çetin, Trafik İhtisas Dairesi’nin raporu ile birlikte Eroğlu’nun aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğinin bir kez daha kanıtlandığını belirterek, Ovacık Savcılığı’na olayın yaşandığı yerde keşif yapılması ve otobüs şoförünün tutuklanması talebini yinelediklerini ifade etti.