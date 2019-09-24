Engelleme kararı Bosna Paraları'nı unutturmaz

Genel Yayın Yönetmenimiz Orhan Gökdemir’in “Milli Hırsızlığın Kısa Tarihi” başlığını taşıyan köşe yazısı hakkında geçtiğimiz hafta İnsan Hakları Vakfı’nın (İHH) talebiyle “erişim engelleme kararı” alındı.

HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGEYE DAYANMAKSIZIN!

Kararda “herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın, eleştiri sınırlarını aşarak, müşteki dernek hakkında kişilik haklarını doğrudan hedef alan, itibarını zedeleyici haberler olduğu anlaşılmakla, 5651 Sayılı Yasa uyarınca yasal şartları oluştuğundan başvurunun kabulüne dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir” denildi.

Avukatımız Özge Demir, dün karara itiraz dilekçesini İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdi. İtiraz dilekçemizle ortaya koyduğumuz hukuki ve siyasi tavrı Özge Demir şöyle ifade etti:

Orhan Gökdemir'in ‘Milli Hırsızlığın Kısa Tarihi’ adlı köşe yazısına İHH talebi ile getirilen erişim engelleme kararına bugün itiraz ettik. İtiraz ettik çünkü yazıda anılan kamuoyunde bilinen ismiyle Mercümek Davası’nın erişim engelleme kararlarıyla unutturulmaya çalışıldığını düşünüyoruz.

1995 yılında eski Yugoslavya topraklarında büyük çatışmalar ve yıkımlar yaşanırken Refah Partisi İHH aracılığıyla Bosna Halkı için para topluyor. Daha sonra o dönem Başbakan olan Tansu Çiller toplanan paranın yarısının Bosna halkına ulaşamadığını söylüyor ve ‘bu paralara ne oldu’ diye soruyor. Sonra topalanan paranın Refah Partisi'nin kasası olarak bilinen Süleyman Mercümek'te olduğu ortaya çıkıyor. Konu mecliste bile tartışılıyor ama dava zaman aşımından düşüyor...

Yine de yıllar sonra davanın avukatı Faik Işık paranın Erbakan'ın emriyle faize yatırıldığını ve Erbakan'ın uygun gördüğü yerlere yatırıldığını anlattı. Şimdi sizin bu konuyu yazı içerisinde bir bağlam ile anlatmanıza erişim engelleme getiriliyor. Halbuki biz bu konunun tartışılmasında kamu yararı oldugunu düşünüyoruz. Orhan Gökdemir böylesi bir konuyu halka hatırlatarak gazetecilik görevini yerine getirmiştir. Bu sebeplerle karara itiraz ettik.