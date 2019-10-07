Enflasyon bahane devlet açık kapatıyor: 17 yılda köprü ücretleri yüzde 1446 arttı

17 yılda köprü ücretleri yüzde 1446, otoban yüzde 648 arttı. Enflasyon ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 425 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, son gelen zamla birlikte son 17 senede köprü geçiş ücretleri yüzde 1446 artarken, otoban geçiş ücretleri de yüzde 648 yükseldi. Enflasyon ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 425 artış gösterdi.

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla, bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı bildirildi. Bu sebeple otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Köprü ücretleri son bir yılda yüzde 165, son 4 yılda yüzde 582 arttı.

Euronews'te yer alan habere göre, Eylül ayında köprü geçiş ücreti, son bir yılda en çok zamlanan ikinci hizmet oldu. TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri ışığında, son yapılan zamlar Ekim ayı enflasyonuna yansıyacağından her yılın ekim ayı endeks değerleri kullanıldı.

2002 Ekim’de 1,5 olan köprü geçiş ücreti endeksi, son gelen zamla birlikte Ekim 2019’da 23,19’a yükseliyor. Bu da 2002 yılında bu yana köprü geçiş ücretlerinin yüzde 1446 arttığını gösteriyor.

KGM, bugünden geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını bildirmişti

.