Enflasyon, Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek

2020'nin ilk ayında açıklanan verilerin ardından Türkiye’de enflasyon yıllık bazda yüzde 12,15 olurken, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında bu oranın AB ortalamasının 7 katından daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye’de enflasyon Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 7 katından yüksek. 2019 yılının sonunda Türkiye’de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB’de yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2019 sonunda 28 AB ülkesinde yıllık enflasyon yüzde 1,6 olurken, Avro bölgesini oluşturan 19 ülkede ise yüzde 1,3 oldu. Bu oranlar Aralık 2018 ile Aralık 2019 arasındaki değişimi gösteriyor.

AB ülkelerinde en yüksek enflasyon yüzde 4,1 ile Macaristan’da. Bu ülkeyi diğer Doğu Avrupa ülkeleri Romanya (yüzde 4) ve Çekya (yüzde 3,2) izliyor. AB ülkeleri içinde en düşük enflasyon ise yüzde 0,4 ile Portekiz’de. Bu oran İtalya’da yüzde 0,5 ve Güney Kıbrıs’ta yüzde 0,7.

AB üyesi olmayan İsviçre’de yıllık enflasyon eksi yüzde 0,1 oldu.

Ocak ayı enflasyon verileri açıklanırken, AKP'nin enflasyonu düşük göstermek için yeni bir adım attığı açıklanmış, TÜİK’in enflasyon hesaplama paketinde gıda, konut ve ulaştırma ile giyimin ağırlıklarının düşürüldüğünü belirtilmişti.