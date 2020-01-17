En yakın sağlık hizmeti 80 kilometre uzakta: Hastane var ama doktor yok...

Mersin'in Mut ilçesinde sağlık sorunu yaşayan yurttaşlar doktor eksikliği nedeniyle 80 kilometre uzaklıktaki hastaneye gitmek zorunda kalıyor.

Mersin'in 63 bin nüfuslu Mut ilçesinde yurttaşlar sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.

Hastalar sağlık hizmetine ulaşabilmek için 80 kilometre uzaklıktaki Silifke’ye veya 170 kilometre uzaktaki Mersin Şehir Hastanesine gitmek zorunda kalırken, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, TBMM’de söz alarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökçel, uzman yetersizliğinden dolayı vatandaşların hasta olmaktan korktuğunu belirtirken, “2 uzman olması gereken çocuk hastalıkları ve kadın doğumda 1’er uzman eksik. 63 bin nüfuslu ilçede kardiyoloji uzmanı yok. Nöroloji yok, Psikiyatri yok, Ortopedi yok, Anestezi yok. Biyokimyanın laboratuvarı var, uzmanı yok! Siz sanıyorsunuz ki Mut’un sağlığa ihtiyacı yok” şeklinde konuştu.

Gökçel, “Mut Devlet Hastanesine atanması gereken uzmanların atamaları derhal yapılsın" dedi.