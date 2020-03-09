'En büyük sorun Pelikan adlı paralel örgüt' diyen AKP'li Ünal'dan 'Odatv' açıklaması

"Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt, AK Parti’yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" açıklamasıyla gündeme gelen Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP'li vekil Aydın Ünal, Odatv operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

"AK Parti kurulduğu günden itibaren kendi siyasi alanını mükemmelen doldurduğu için alternatifleri oluşamamıştı. Son yıllarda AK Parti siyasi alanını daralttı ve boşluğu doldurmak için yeni partiler kuruluyor. AK Parti’nin siyasi alanının daralması, kifayetsiz muhteris örgütlerin ve trol zihniyetinin partiyi işgal etmesiyle başladı" diyen Ünal, şöyle konuştu:

Şu kurulan 2 yeni parti de AK Parti’den ayrılan değil, adeta AK Partiyi bölsünler diye malum örgütlerce ötelenen kadroların eseridir.

Şimdi bu kifayetsiz muhterisler ve troller, yeni oluşumları kendi elleriyle ürettikleri ve AK Parti’yi böldükleri yetmiyormuş gibi, yanlış stratejilerle yeni partileri büyütecekler ve AK Parti’nin alanını daha da daraltacaklar. Samimi uyarı yapanları yine ihanetle suçlayacaklar. AK Parti’nin boşalttığı siyasi alanı tekrar doldurması elzemdir. Bu da en önce malum örgütlerin ve trol zihniyetinin tasfiyesiyle başlamalıdır. AK Parti kritik bir eşiktedir ve kuruluş kodlarına dönmezse kendi tasfiyesi kaçınılmazdır.

Yaklaşan felaketi görüp susanların bir kısmının yeni oluşumlardan ikbal umduğuna şüphe yok. Ama samimi dava erlerinin AK Parti’nin karşı karşıya olduğu tehdide rağmen suskunluğu izah da edilemez af da edilemez. AK Parti giderse, muhayyilenizin ötesinde şeyler gider…

Oda Tv’nin MİT haberi asla kabul edilemez. Şahsımla ilgili sıkça yaptıkları haberlerden de hoşnut değildim. Ancak gösterilen tepki MİT haberinin ötesinde bir hesaplaşmaya işaret ediyor. AK Partili ya da “Reisçi” gibi görünen bir akıl Türkiye’yi hızla kaosa sürüklüyor.