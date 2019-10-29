Eminönü'ndeki balık ekmekçiler kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. İhtarnamede, söz konusu yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edilirken, boşaltılan yerlere yeni kiracıların alınmayacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede faaliyet gösteren ve balık ekmek satan kiracılara ihtarname gönderdi. Yazıda, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu belirtildi.

İBB yazısında, anılan yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istenirken, aksi halde söz konusu yerlerin polis zoru ile boşaltılacağı bildirildi. İhtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet Ilke, karara ilişkin, “Balık ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası. Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Evet zaman zaman bazı tatsız olaylar da oldu ancak biz tekne sahipleri olarak buraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İBB'nin, bundan sonra burası ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmiyoruz” dedi.

'BÖLGE BOŞALTILACAK'

Konu ile ilgili İBB'den yapılan açıklamada ise "Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil" denildi.