Emine Erdoğan’ın korumaları kafeye uzun namlulu silahlarla girdi, tartışma çıktı

İddiaya göre Emine Erdoğan’ın korumaları, Belgrad’da cadde üzerindeki bir kafeye uzun namlulu silahlarla birlikte girince tartışma çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçiren ilk yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Odatv'de yer alan habere göre, Belgrad programı kapsamında Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine de katıldı.

Belgrad gazetelerine yansıyan haberlere göre törenlerin olduğu ziyaret sırasında Emine Erdoğan’ın korumaları, Belgrad’da cadde üzerindeki bir kafeye uzun namlulu silahlarıyla birlikte girince tartışma çıktı.

Korumalarla, garson ve orada bulunanlar arasındaki gerginliği Belgrad polisi yatıştırdı. Korumaların cadde üzerinde güvenlik denetimi yaptığı sırada tartışmanın çıktığı iddia edildi.