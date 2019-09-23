Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman kadın temsilcileriyle buluştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanların 'öteki' olarak etiketlendiğini ileri sürdü. İslam'ın altın çağında kadın önderlerin olduğunu iddia eden Erdoğan, bu izlerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de bir araya geldi.

Irkçılık gibi, insanlığı nefrete iten hastalıklı düşüncelerin, İslam'ın esenlik dolu ruhunda kaybolup gittiğini vurgulayan Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanların "öteki" olarak etiketlendiğini ileri sürdü.

Emine Erdoğan, 11 Eylül'den bu yana, Amerika'da yükselen İslamofobi ve ırkçılık ile hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Olimpik sporcu İbtihaj Muhammed hepimizin onuru. Malcolm X, hepimizi cesaretlendiriyor. Muhammed Ali, okyanus ötesinde bizlerin kahramanıydı. Şimdi de torunlarım için ilham kaynağı. Yani hepimizin hayatı, mücadelesi bir kelebeğin kanat çırpışı gibi birbirine bağlı. Bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz."

'EN ESKİ ÜNİVERSİTE FAS'TA'

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz. Mesela dünyanın en eski üniversitesi, ne Oxford ne Harvard'dır. En eski üniversitenin, Fatima el-Fıhri adında Müslüman bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu kaç kişi biliyor? İslam'ın bilime, sanata kattığı cevherleri, var ettiği medeniyeti yüksek sesle anlatmalıyız."