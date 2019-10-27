Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı: Ağırlaştırılmış müebbet çıkmadı

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Bulut ailesinin, Varan'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçu işlemesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebi reddedildi.

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Fedai Varan'ın eyleminin, "kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Gerekçeli kararda şunlara yer verildi:

"Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında maktul eski eşi Emine Bulut’a yönelik, 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek' suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakta. Sanığın, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin amaç ve saiki ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan 'kasten adam öldürmek' uyarınca kanunen müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın iddiası haricinde maktul Emine Bulut'tan kaynaklanan haksız tahrik oluşturan herhangi bir söz veya davranış olmadığı anlaşıldığından dolayı sanık hakkında TCK 29'uncu maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın olaydan sonraki beyan ve davranışları suçun işleniş biçimi ve şekli dikkate alınarak cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etikleri nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 62'inci maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına, sanık hakkında başkaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

'SANIĞIN SUÇU SABİTTİR'

Bulut ailesinin avukatı Turgay Özcan ise Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Varan hakkında verdiği müebbet hapis cezasına itiraz etti. Avukat Özcan, dilekçesinde Varan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirterek, "Sanığın işlemiş olduğu suç sabittir. Yerel mahkemece yetersiz ve eksik inceleme ile verilen bu karar usul ve yasa hükümlerine aykırı olduğundan bozulması gerekmektedir" dedi.