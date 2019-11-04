Emine Bulut cinayeti: Mahkeme bıçak taşımasını 'tasarlayarak öldürme' delili saymadı

Emine Bulut cinayetiyle ilgili mahkemenin gerekçeli kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre mahkeme sanık Fedai Varan’ın önceden bıçak taşımasını ‘tasarlayarak öldürme’ için delil saymadı.

Kırıkkale’de Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylemini önceden planladığını ve “canavarca hisle” veya “eziyet çektirmek” kastıyla hareket ettiğini gösteren yeterli kanıt olmadığını ileri sürdü.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Varan hakkında “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ancak Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Varan’a “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Bulut ailesinin avukatları kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan gerekçeli kararın ayrıntıları ortaya çıktı.

Buna göre Varan'a “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ceza verilmemesinin gerekçesi “yeterli her türlü kuşkudan uzak, yeterli, kesin kanıt bulunmadığından” olarak açıklandı.

MAHKEME 'PLAN YAPSAYDI İLK DURUŞMADA UYGULARDI' DEDİ

Gerekçeli kararda "Olay tarihinden önce sanığın öldürme konusunda plan yapmış olması halinde ilk buluşmadaki karşılaşma esnasında bunu uygulaması gerekirdi. Kaldı ki Emine Bulut ve kızı ile buluşan sanığın birlikte yemek yedikleri anlaşılmıştır. Sanığın kızını alarak çarşıda gezmesi ve sonrasında ise kafede buluşup, yemek yenmesi sırasında öldürmeye yönelik herhangi bir eylemi ya da davranışı tespit edilememiştir. Sanığın maktulü öldürmeden önce ilk iki karşılaşma sırasında da öldürmeye yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilememesi nedeniyle eylem tarihinden önce öldürme olayını tasarladığı tespit edilememiştir" denildi.

BIÇAK TAŞIMASI 'TASARLAMA' OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ

Kararda, Varan’ın üzerinde bıçak taşıması ve olaydan önce dolmuş duraklarında beklemesiyle ilgili olaraksa "Daha öncesinde taşınan bıçağın olayda kullanılan bıçak olup olmadığı ispat edilememiştir. Sanığın daha öncesinde de bıçak taşıması nedeniyle, bıçağın hazır edilmesi tek başına 'tasarlama' olarak değerlendirilmemiştir. Olaydan önce dolmuş duraklarında beklemesi de tek başına 'tasarlama' için yeterli olmadığı Yargıtay içtihatları ile anlaşılmaktadır. Tasarlama için failin düşünüp, planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükûnete rağmen bu kararından vazgeçmeyip, sebat ve ısrarla fiilini icraya başlaması, gerekir. Somut olaya bakıldığında sanığın Emine Bulut kafeden ayrıldıktan sonraki aşamada geçen süre içerisinde Emine Bulut ile görüşmek için mesajlar gönderdiği anlaşılmışsa da aradan geçen süre içerisinde maktulü öldürmeyi planladığını gösteren herhangi bir somut delil elde edilememiş, tasarlamanın unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

'CANAVARCA HİSLE HAREKET ETTİĞİNE DAİR KESİN KANIT YOK'

Mahkeme kararında Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunularak “Somut olayda bu yönüyle sanığın bıçak ile maktule birden fazla kez darbe vurarak, eylemini gerçekleştirmesi ve çocuğunun gözleri önünde gerçekleştirmesi tek başına 'canavarca hisle' yahut 'eziyet çektirmek' kastı ile hareket ettiğinden söz edilemeyeceği, bu açıdan sanığın somut olayda öldürme kastı yanında ayrıca 'canavarca hisle' ya da 'eziyet çektirerek öldürme' amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak, yeterli, kesin kanıt bulunmadığından sanık hakkında bu suçtan ceza verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

