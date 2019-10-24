Eminağaoğlu’ndan 'saldırı' açıklaması: Koruma aracıydı

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kendisine yönelik bir saldırı yaşandığını açıkladı.

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını belirten Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"35 http://no.lu kırmızı plakalı aracın üç-dört sıra arkasındaki koruma aracı olduğu ortaya çıkan araç ve bu araçtaki kişi, Ankara'da aracımla normal seyretmekte iken saat 18:03'te aracıma yumruk atıp geçti ve kaçtı... Yönetim tepeden tırnağa kin ve nefret saçıyor..

Bu anlayış ve eylem, benim şahsıma değil halkın yaşam hakkına... Yarın yapacağım suç duyurusunun "tarafsız yargıdaki" akibetini de sizlere ileteceğim..."