Eminağaoğlu AYM'nin kendisiyle ilgili kararını soL'a değerlendirdi

YARSAV kurucu başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun 'milletvekili adayı olmak için istifa ettiği hâkimlik mesleğine tekrar kabul edilmemesi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Eminağaoğlu'nun 'seçilme hakkının ihlal edilmediğine' karar verdi. Eminağaoğlu, kararı soL'a değerlendirdi

2015 Genel Seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olan Eminağaoğlu, aday gösterilmeyince mesleğe dönmek için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na başvurdu. HSYK, Eminağaoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin devam ettiği gerekçesiyle 'yeniden atanma' talebini reddetti.

Eminağaoğlu'nun 'milletvekili adayı olmak için istifa ettiği hâkimlik mesleğine tekrar kabul edilmemesi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle başvurduğu Anayasa Mahkemesi de "mahkemeler ile hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı" ve "seçilme hakkının ihlal edilmediği" kararını verdi.

'KENDİ KARARI İLE ÇELİŞİYOR'

Kararla ilgili soL'a değerlendirmede bulunan Eminağaoğlu, AYM'nin kendi kararı ile çeliştiğini belirtti. Anayasanın 149. maddesinin hak kullanılmasının azledilmesinin önünde engel olmadığını söyleyen Eminağaoğlu, daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı yapmış birinin AYM yargıçlığını yaptığını da belirtti.

"AKP kapatma davasında AKP lehine rapor yazan bir AYM raportörünün, daha sonra AKP'nin MKYK üyesi yapıldığını ve kendisine bir üniversiteden kadro da bulunduğunu" söyleyen Eminağaoğlu, "kamuda görev yaptığım dönemde CHP aleyhine, görevim gereği tüzük kurultayı toplaması yolunda yazı yazdığını, AYM'nin de bu yolda karar verdiğini" ifade etti.

AYM'NİN TARAFSIZLIK SİCİLİ

Eminağaoğlu kararına imza atan AYM yargıçlarından biri, Selahaddin Menteş. Menteş aynı zamanda 2018-2019 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış, daha önce ise OHAL incelemeleri komisyonu başkanlığını yürütmüştü.

Tarafsızlığı konusunda en açık probleme sahip bir diğer AYM üyesi ise Yıldız Seferinoğlu. Seferinoğlu, aynı zamanda 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştı.

ÇOK SAYIDA AKP'Lİ HAKİM ATANMIŞTI

2017 yılında atanan hâkimleri mercek altına alan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, yeni atanan hakimlerin 800'ünün AKP il ve ilçe yöneticilerinden oluştuğunu açıklamıştı.

Yarkadaş'ın ortaya çıkardığı skandal 'partili hâkim' listenin bir kısmı şöyle:

"AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Günaydın’ın ‘partili hâkim’ kadrosundan göreve başlatıldı. Samsun Bafra’da Ersan Oktaş isimli AKP Belediye Başkan Aday Adayı da 24 Nisan’da hâkim olarak atandı. Oktaş, bir önceki dönem, AKP Bafra Belediye Meclis üyesiydi… Keza AKP Bafra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sekmen de aynı gün hâkim olarak atandı. AKP Buca Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Kocagöbek de listede. AKP Konya Milletvekili Adayı Muhammet Selman Harmankaya da şanslı isimlerden…"