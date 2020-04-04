Emekçinin maaşlarına haciz gelmeye devam edecek

Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı ilgili yazı uyarınca çalışanların maaşları üzerindeki haciz dolayısıyla 22 Mart öncesinde uygulanmaya başlanan kesintilerin süreceği, bunlara ara verilmeyeceği anlaşıldı.

Ekonominin kötü gidişatı nedeniyle özellikle son zamanlarda hacizli maaşların sayısı giderek artıyor.

Farklı nedenlerden dolayı borcunu, aldığı krediyi veya kredi kartı taksitlerini ödeyemeyen birçok emekçi var.

22 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 30 Nisan’a kadar nafaka alacakları dışında tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmişti.

Ancak Adalet Bakanlığı’nın İcra İşleri Daire Başkanlığı’nın 2 Nisan tarihli icra kesintileri konulu açıklamasında “maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının düzenlemeye aykırılık oluşturmayacağı”, “uygulanan maaş haciz kesintilerine devam edilmesinin değerlendirildiği” bildirildi.

Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı ilgili yazı uyarınca çalışanların maaşları üzerindeki haciz dolayısıyla 22 Mart öncesinde uygulanmaya başlanan kesintilerin süreceği, bunlara ara verilmeyeceği anlaşıldı.

Hukukçular icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ilişkin hükmün, öncelikle borçluları koruyucu ve aynı zamanda sosyal bir hüküm olduğu da düşünüldüğünde, her türlü icra ve iflas işlemleri durdurulurken işçilerin maaşları üzerine konulan haciz işlemlerinin devam etmesinin düzenlemenin amacı ile çeliştiği yorumunu yapıyorlar.

Çalışanların ücretlerine dönük hacizlerin büyük çoğunluğunun bankalara olan borçlar nedeniyle oluştuğu biliniyor. 90 gün içinde ödenmeyen borçlar için bankalar, yasal takip başlatıyor. Bu sürede ödenen borçlardan sadece gecikme faizi alınıyor. 90 günü geçen alacaklar için banka, son kez çağrı yapıyor ve 7 gün ek süre tanıyor. Yine ödenmemesi durumunda maaşının 4’te birine kadar haciz gelebiliyor.