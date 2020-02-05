Elektrikte yeni tarife geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez 'sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için' yeni bir tarife üzerinde çalışıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni bir tarife için TBMM'nin ilgili komisyonunda çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Dönmez, "sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için" bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anda TBMM'nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek" dedi.

