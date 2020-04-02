Elektrik ve doğalgaz soygununa 'ertelemeli' faturayla devam edilecek

Elektrik ve doğalgaz faturası okumada geçilecek yeni sisteme göre salgının yayılmasını önlemek için şehiriçi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından ek faturalar gelecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, aylık düzenli fatura okumak yerine, son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Anılan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak. Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

'SALGIN SONRASI GERÇEK TÜKETİMLER ÖLÇÜLECEK'

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından ek faturalar gelecek, 'gerçek' tüketimler ölçülecek.

Sektör kaynakları, EPDK’nın bu konuda bir karar almasının beklendiğini belirterek, “Bu kararla birlikte uygulama başlayacak. Hızla uygulamaya geçilecek” dedi.