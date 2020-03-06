Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Antalya'da, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Bölge yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan Ahmet Yılmaz ameliyata alındı.

Antalya Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde sabah 05.30 sıralarında, mahalleyi besleyen trafodaki arıza nedeniyle bakım yapan İbrahim Bölge ve Ahmet Yılmaz, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Ahmet Yılmaz'a olay yerinde müdahale ederken, arkadaşı 56 yaşındaki İbrahim Bölge'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ahmet Yılmaz ise ameliyata alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken iki çocuğu bulunan İbrahim Bölge'nin 7 yıl önce aynı kurumdan emekli olduğu ancak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.