Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da çalıştığı iş makinesinin, yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan operatör, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Bozova'da, çalıştığı iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan operatör Şahin Berkel, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bağlıca Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sondaj çalışması yapan Berkel’in kullandığı iş makinesi, bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Berkel, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkel, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.