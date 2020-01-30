Elazığ'da yaşamını yitirenlerin sayısını AFAD 37, Savcılık 38 olarak duyurdu

AFAD Sivrice merkezli depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde Elazığ'da yaşamını yitirenlerin sayısını 38 olarak açıkladı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, depremde kentte yaşamını yitirenlerin sayısını 38 olarak açıkladı. Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği bilinirken, depremde ölenlerin sayısı 42'ye çıkmış oldu.

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise, bugün saat 14.00 itibariyle "Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup" ifadesi yer alıyor.

Telefonla ulaştığımız AFAD'dan il bazında yaşamını yitiren yurttaşların sayısına ilişkin bilgi istedik. "Elazığ'da 37, Malatya'da 4" yanıtını aldık. Kaç kişinin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğine ilişkin sorumuza ise telefondaki AFAD yetkilisi "O bilgi bizde yok" diye yanıt verdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre kentte 38 kişi, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre kentte 37 kişi depremde yaşamını yitirdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, depremde Elazığ ilinde 3'ü kalp krizi ve 1'i başına moloz düşmesi nedeniyle olmak üzere 38 yurttaşın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında "Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli 24/01/2020 tarihinde saat 20:55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde toplam 38 vatandaşımız (34’ü yıkılan binalarda olmak üzere, 3’ü kalp krizi geçirme ve 1’i başına moloz düşmesi nedeniyle) hayatını kaybetmiştir" denildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugünkü açıklamasına göre, Sivrice depreminde Elazığ ve Malatya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yükseldi.