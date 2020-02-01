Elazığ'da art arda iki deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Saat 02.32'de meydana gelen ilk depremin 4.5, yaklaşık yarım saat sonra gelen ikinci depremin ise 4.2 büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi. Depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

Bu depremin ardından saat 03.03’te ise yine merkez üssü Sivrice’de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından yine 7 kilometre olarak ölçüldü.