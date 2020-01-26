Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi. AFAD, 382'si yaralı olmak üzere 1556 kişinin de hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığını, 642'sinin ağır hasar aldığını, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunu açıkladı.

AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilirken, 1556 kişinin de depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Depremden sonra 500'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiği de kaydedildi.

Yaklaşık 15 bin kişinin, spor salonu misafirhane gibi yerlerde konakladığı, 5 bin civarında da çadır kurulduğu açıklandı.

GÜNCELLEME: 16.05

AFAD'ın açıklamasına göre, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya çıktı.

GÜNCELLEME: 13.30

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli'den yapılan açıklamada 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

GÜNCELLEME: 12.45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık. Malatya’da toplamda 26 yıkık, 29 metruk, 529 ağır hasarlı, 5 orta hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik’te 3 yıkık 8 ağır hasarlı 14 az hasarlı binamız var. Taşınma, kira yardımı gibi yardımlar valiliklerimize gönderildi, acil bir şekilde bu paralar vatandaşlarımıza aktarılacak" diye konuştu.

GÜNCELLEME: 12.40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13'ü yoğun bakımda, 104 yaralının tedavi gördüğünü söyledi.

GÜNCELLEME: 12.28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ'da, 4 vatandaşımız da Malatya'da yaşamını yitirdi. Bu saate kadar göçük altından 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğünün üzerine 20 artçı, 628 artçı deprem meydana geldi. Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde son kişi enkazdan çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışması bitti burada tarama çalışmalarını yapıyoruz. Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

GÜNCELLEME: 12.11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD Başkanlığı ayrıca bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderdiğini de duyurdu.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yolların, acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda vatandaşlar tekrar uyarıldı.

'32 HASTA YOĞUN BAKIMDA'

Bölgede açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Elazığ merkez ve Sivrice’de 19 binanın yıkık, 107 binanın ağır hasarlı, 37 bina orta hasarlı, 171 bina az hasarlı ve Malatya Doğanyol ile Pütürge’de 29’u metruk 54 binanın yıkık olduğunu, ağır hasarlı 418, orta hasarlı 4, az hasarlı 199 binanın tespit edildiğini söyledi. Kurum, adliye binasında da hasar oluştuğunu dile getirdi.