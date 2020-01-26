Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. AFAD, 382'si yaralı olmak üzere 1556 kişinin de hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığını, 642'sinin ağır hasar aldığını, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilirken, 1556 kişinin de depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Depremden sonra 500'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiği de kaydedildi.

Yaklaşık 15 bin kişinin, spor salonu misafirhane gibi yerlerde konakladığı, 5 bin civarında da çadır kurulduğu açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD Başkanlığı ayrıca bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderdiğini de duyurdu.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yolların, acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda vatandaşlar tekrar uyarıldı.

'32 HASTA YOĞUN BAKIMDA'

Bölgede açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Elazığ merkez ve Sivrice’de 19 binanın yıkık, 107 binanın ağır hasarlı, 37 bina orta hasarlı, 171 bina az hasarlı ve Malatya Doğanyol ile Pütürge’de 29’u metruk 54 binanın yıkık olduğunu, ağır hasarlı 418, orta hasarlı 4, az hasarlı 199 binanın tespit edildiğini söyledi. Kurum, adliye binasında da hasar oluştuğunu dile getirdi.