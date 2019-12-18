El-Bağdadi'ye bağlı IŞİD üyeleri Osmaniye'de yakalandı

IŞİD'in öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan 6 IŞİD militanı Osmaniye'de yakalandı.

IŞİD'in öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan'ın dahil olduğu 6 IŞİD militanı Osmaniye'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

GerçekGündem'de yer alan habere göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye'de IŞİD hücresi tespit etti. Sahte kimliklerle Suriyeli mülteci gibi davranarak kendilerini kamufle etmeye çalışan IŞİD'liler jandarma ekipleri tarafından yakın takibe alındı.

Osmaniye'deki IŞİD hücresinin en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri El-Bagdati'ye bağlı olarak çalışan Hüseyin El Hasan olduğunun belirlendi. 6 kişiden oluşan hücrenin diğer elemanları da Ubade Hammud, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher, Muhammed Muhammed ve Dia Elşikeyri'ydi.

Jandarmanın tespitine göre, Mustafa Kasım, Hüseyin Aldaher ve Dia Elşikeyri örgütün savaşçıları, Muahmmed Muhammed hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan mensubu, Ubade Hammud ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüten ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden kişiydi. IŞİD hücresinin sorumlusu ise Hüseyin El Hasan'dı.

Operasyonda, örgüt mensuplarına ait cep telefonu, bilgisayar ve örgütsel döküman ele geçirildiği belirtildi.