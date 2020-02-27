Ekrem İmamoğlu'ndan Saray'a mesaj: Böyle mutlu olabiliriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümüyle ilgili mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda kullanılan fotoğraf dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fırat Çakıroğlu'nun ardından bugün de Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümüyle ilgili mesaj yayımladı.

İmamoğlu'nun yayımladığı mesajda tercih ettiği fotoğraf dikkat çekti.

Bu fotoğraf, 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanan Refah Partisi'nin belediyenin devir teslim töreninde çekilmişti. Fotoğrafta, Recep Tayyip Erdoğan, selefi Nurettin Sözen ve dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan el ele görünüyor.

İmamoğlu, bu fotoğrafı 2019, 31 Mart seçimi sonrası paylaşmış, “Nereye geldik biz? 25 yıl sonra kazananın elini kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin elimizi ayağa kaldırın” demişti.