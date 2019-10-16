Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine olumlu bakmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamada bulundu.

“Ben Küçükçekmece Gölü'nün ve İstanbul'un birçok kimlikli alanının, tarihi süreçte kendini bulmuş coğrafyasının, mümkün olduğu kadar bozulmamasından yana bir kişiyim. Bu bakımdan daha önce de söyledim. Benim Kanal İstanbul'la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok" diyen İmamoğlu, bunu bütün İstanbul'la paylaşacaklarını dile getirdi.

İmamoğlu, "Ben oradaki tarihi kalıntıyı önemsiyorum. Yerinde de göreceğim. Bütün Türkiye'nin, Dünyanın görmesini isteriz. Bu coğrafyalara baktığınızda Allah'ın lütfu, dünya güzeli. Böyle güzelliği geleceğe nasıl taşırız endişesiyle hareket edersek İstanbul'a layık yöneticiler oluruz. Baktığımız pencere bu. Bu ön fikirle, hocamızla da gezince görüşlerimizi paylaşırız" diye konuştu.