Ekrem İmamoğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının belediye kitapçısında satılmasına ve eşinin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyuna katılmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının İstanbul kitapçısında satıldığına dair haberler var... Bu yeni bir uygulama mı? Sakine Cansız’ın envanterden bugün çıkarıldığına dair bazı görseller dolaşıyor" şeklindeki soruya yanıt verdi.

"Bu şekilde tartışılması bizi üzüyor. Kitap konusu yıllar önce de başka şekilde eleştiriye sebep olmuştu. 'Bomba kadar etkili' diye bir tarif yapılmıştı. Bu olaydan sonra, bunu yapanlar, bu ülkede 15 Temmuz’u gerçekleştirmişti" diyen İmamoğlu, "Bu tarz laf söyleyenlerin pişman olduklarını düşünüyorum. Belki sormanız da gerekebilir o dönemin Başbakanı böyle bir ifade de bulunmuştu. Sayın Demirtaş’a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. PTT’nin de sitesine girin, var TBMM’nin de sitesine girin, var. İktidara çok yakın kitapçıda da var. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da." ifadesini kullandı.

“Demirtaş’ın ‘Devran’ oyununu izleyenler arasında sizin eşiniz de vardı. Hükümet kanadından özellikle İçişleri Bakanı’ndan oyunu izleyenlere tepkiler geldi" şeklindeki soruya da yanıt veren İmamoğlu, şöyle konuştu: