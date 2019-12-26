Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a onay veren ismi görevden aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a olumlu görüş veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul" projesi ÇED raporuna daha önce sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı.

ÇED raporuna AKP döneminde olumlu görüş bildiren Prof. Dr. Fuat Alarçin’in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi.

DHA'nın haberine göre, yeni rapora imza atmayan Prof. Dr. Alarçin’e, “Sizinle çalışamayacağız” denildi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.