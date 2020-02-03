Ekonomiyi eleştiren Kiğılı'dan geri adım: 100 günde çok şey değişti

Sektördeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdullah Kiğılı, geçmiş krizlerle bugünü kıyaslarken içinden geçilen süreci “en büyük kriz” olarak nitelemişti. Kiğılı kısa sürede çark etti 'Sektörde kimsenin hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti' dedi.

Erkek giyim mağazaları Kiğılı'nın sahibi Abdullah Kiğılı, perakende sektörünün durumuna ilişkin kurduğu "Bundan büyük kriz görmedik" cümlesinden geri adım attı.

Hürriyet'ten Elif Ergu'ya konuşan Kiğılı, kurduğu "Bundan büyük kriz görmedik" cümlesinin 4 ay önceki yorumu olduğunu söyledi. Ekonomist Online'a yaptığı açıklamalarda "Perakendenin en zor dönemine girdik, artık Türkiye'de AVM açılmamalı" açıklamaları yapan Kiğılı, "Çok şey anlattım, o anlattıklarımın içinden bazı cümleler cımbızla çekildi. Üstelik aylar önce yaptığım bir değerlendirme. Son 100 gün içinde de çok şey değişti" dedi.

Kiğılı "Sektörde benim de hayal edemeyeceğim kimsenin hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı olsun, Hazine ve Maliye Bakanı olsun, banka faizlerinin ineceğini söylemişlerdi. Bu gerçekleşti. 6 ay evvel bankalardan hangi firma giderse gitsin bir kredi talebinde bulunduğunda zorlanıyordu, ayrıca yüzde 24-25 yıllık faizle para alabiliyordunuz. O da alabilirseniz. Yani eğer şirketinizin maddi durumu iyiyse bu faizle alabiliyordunuz. Bugün yüzde 11-12’ye düştü faiz oranları. Yani bu indirimler zorluk çeken markaları inanılmaz derecede rahatlattı." ifadelerini kullandı.

KENDİ SEKTÖRÜMÜN ÖNÜ AÇILDI

"Bankalar karşılarında doğru bir müessese bulduğunda inanılmaz kredi veriyorlar" diyen Kiğılı, enflasyonun indiğini anlattı ve şöyle devam etti: "Üçüncü değişim de şu; bugün satışımızın yaklaşık yüzde 80’i banka kartlarıyla yapılıyor. Yani Türk parası dönüşümü son derece az. Kredi kartlarının aylık faizi eğer bunu paraya çevirmek istediğinizde, aylık faizi yarıya indirildi. Bizim lehimize olan bu şartların hepsi oluştu. Artı çok önemli olan bir şey, yani kurlardan dolayı bütün AVM’lerde dövizle olan kiralarımızın tamamı TL’ye döndü. Artışlar da TEFE-TÜFE üzerinden yapılıyor. Bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşen şeylerin ışığında perakende sektöründe bir ümit doğdu. Benim kendi sektörümün inanılmaz bir önü açıldı. Biz moral motivasyon kazandık."

Kiğılı'nın Capital dergisinde yayımlanan söyleşisinde "Bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik" demişti.