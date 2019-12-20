Ehliyetsiz kuryelik yaptırılırken yaşamını yitiren Burak Demir'in patronundan örtbas girişimi

16 yaşındaki çocuk işçi Burak Demir’i ehliyeti olmadığı halde yağmurlu havada motorla siparişe göndererek ölümüne neden olan patronun, Demir'in gittiği sürücü kursundan kişisel evraklarını alelacele aldığı ortaya çıktı. Burak Demir'in annesi Sakine Demir suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında komi olarak işe girdiği Dürümcü Musa Usta’da motosikletle sipariş teslimatına yollanan ve geçirdiği kaza sonucunda 16 yaşında yaşamını yitiren Burak Demir'in ehliyet almak üzere yazıldığı sürücü kursundaki kişisel bilgilerinin firma tarafından alındığı öğrenildi.

soL'a bilgi veren anne Sakine Demir, oğlunun cenazesinden sonra karakola ifade vermeye gittiğinde Burak'ın dosyasının masanın üstünde olduğunu ve ehliyet için gerekli evraklarının fotokopileri ile işverenin ifadesini gördüğü için söz konusu sürücü kursunu aradığını söyledi. Demir şunları söyledi:

"Aklıma takıldı, 4 gün sonra, 'Bu sürücü kursunu bir arayayım hem borcumuz falan varsa verelim hem de evraklar nasıl gitti karakola araştırayım' diyerek sürücü kursuna gittim. Kurum Müdürü, 'Evet o gün Reşat abi çok kötü ve aceleci bir şekilde geldi. Kaza olduğunu, bir çocuğun öldüğünü söyleyerek evrakları istedi. Ehliyet alması için onu kursa yolladıklarını söyleceklerdi. Ben de evrakları o telaşla, bir art niyet aramadan verdim. İlk kez başıma böyle bir şey geldi' dedi bana. Kurum Müdürü'ne 'Arayın benim evraklarım nerde, ne diye kullanmışlar? Getirsinler' dedim. Aradı dürümcünün kardeşi ve Burak'ın kaza yaptığı motorun sahibi Mehmet Reşat Keser isimli adamı. Adam, 'Evraklar avukatta, veremeyiz' dedi. Benim kişisel verilerimi vermedi yani avukatı."

'DURUMU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR'

Bu nedenle şikayetçi olduğunu, suç duyurusunda bulunduklarını ve 13 Şubat'ta mahkemeleri olacağını söyleyen Sakine Demir, "Durumu örtbas etmeye çalışmışlar" diye konuştu.

Sakine Demir, Burak'ın ehliyeti olmadığını, henüz sınava bile girmediğini, kursa gitmek için kendisinden 500 TL aldığını anlattı. Demir, Burak'ın kursa başladığından işyerinin de haberi olduğunu, dükkanların karşılıklı olduğunu da belirtti.

Sakine Demir alınan belgelerin öğrenim belgesi, sağlık raporu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı evrak olduğunu söyledi. Demir, "Neden aldılar evrakları, niye vermiyorlar, mahkemede göreceğiz" diye konuştu.