Eğitimde ara tatil kaosu başladı

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan çoklu ara tatilin birinci dönemi bugün başladı. Ancak konunun muhattapları olan öğretmenler, veliler ve öğrenciler MEB'in tatil için hazırladığı program konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri ve gerekli hazırlığın tam olarak yapılmamasından şikayetçiler.

MEB bu öğretim yılından başlayarak, mevcut tatillere ek olarak, her iki öğretim döneminin ortasında birer haftalık ara tatiller düzenledi. Bu dönemin ilk ara tatili bugün başlayacak ve bir hafta sürecek. Ara tatilin öğrenciler için dinlenme ve sosyal faaliyetlere katılma, öğretmenler için ise mesleki seminerler ve sosyal faaliyetlerle geçeceği ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanlığına göre bu uygulama, uzun yaz tatilini kısaltmayı ve tatilleri yıl içine yaymayı hedefliyor. Artık bir tarım toplumu olmadığımız ve uzun yaz tatili ihtiyacının ortadan kalktığı iddiası en sık duyulan argümanlardan.

Eğitimcilerin dönem içinde verdikleri bir arayla, eğitim öğretim faaliyetlerine kolektif olarak kafa yorması, okullarının ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını gözden geçirmesi, mesleki olarak gelişmek için ek zaman ve olanaklara sahip olması olumlu bir gelişme gibi görünse de gerçek oldukça farklı. Bugün başlayan ara tatilin öncelikle iyi planlanmadığı, içeriği konusunda öğretmenlere danışılmadığı ve en önemlisi emekçilerin çalışma koşullarının hiçbir şekilde hesaba katılmadığı anlaşılıyor.

VELİLER İZİN KRİZİNDE

Geçtiğimiz hafta çalışan veliler işyerlerinden izin almaya, çocuklarını bırakacak akraba bulmaya ya da işyerindeki yöneticileri çocuğunu da tatil süresince yanında getirmeye ikna etmeye çalışmakla geçirdi.

Kimisi çocuğunu akrabasına gönderecek, kimisi yıllık izninden kullanarak evde kalacak. Çocukları engelli olanlar, işyerleri izin vermeyen ya da çocuğu işyerine kabul etmeyen, aile akraba desteği olmayanlar ise ortada kalmış durumda. Velilerin yaşadıkları zorluklar, ikamet yerlerine ve maddi koşullarına göre çeşitlilik gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanı ise öğrencilere ve velilere yönelik yaptığı çağrıda bu koşulları hesaba katmaksızın, bütün velileri çocuklarını sosyal etkinliklere katmaya çağırıyor. Etkinliklerle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığı gibi, etkinliklerin ne kadar kapsamlı olduğu, kaç kişiye ulaşabildiği konusunda bir açıklama yok. Çalışanların işlerine rağmen çocukları nasıl götürecekleri, yol paralarının ve bazılarının talep ettiği ekstra katılım ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği gibi soruların cevapları mevcut değil.

Bu yeni uygulama konusunda eğitimcilere fikirlerini sorduk.

'TATİLİN GEREKÇESİ KONUSUNDA NET BİLGİLENDİRME YAPILMADI'

Birçok farklı ilde ve kurumda çalışan öğretmenlerden alınan ortak bilgiye göre, MEB yeni uygulama konusunda öğretmenlere yeterli ve net bir bilgilendirme yapmadı.

Öğretmenler, ara tatilde hazırlanan mesleki seminerler ve sosyal faaliyetlerin de aynı şekilde eğitimcilerin ihtiyaçlarına karşılık vermediği görüşünde.

soL’un görüş aldığı bir öğretmenler konuyla ilgili şunları aktardı:

“Seminer programlarında oryantiring, değerler eğitimi, satranç, özel eğitimli çocuklara müze gezileri gibi etkinlikler var, ancak çoğu program bir günlük. Diğer günler okulda vakit geçirilecek. Programlar çalakalem hazırlanmış; ihtiyaçtan çok öğretmen isteğine göre düzenlenmiş. Dostlar alışverişte görsün gibi. Ayrıca maddi olarak da biz karşılayacağız, doğa yürüyüşü için ulaşımı ve yemeği kendimiz organize ediyoruz”.

“Ögrencinin tatil süresince okulda öğretime devam etmesi yasak olmasına rağmen 11 ve 12. sınıflarda üniversite hazırlığına yönelik dersler çalıştığım okulda devam edecek. Dolayısıyla ögretmenler için bir mesleki gelişim programı değil, ders programı devam edecek. Belirtilen kademelere dersi olmayan öğretmenler okulda bulunacak, fakat kendi çalışmaları dışında belirtilen bir program yok. Konu geçen sene gündeme geldiğinde öğretmenler arasında tartışılmıştı. İşlevsiz olduğunu konuşmuştuk. Özel okulda MEB hizmet içi eğitimleri pek uygulanmadığı için aslında bu bizim 2 hafta boyunca ekstradan ders vererek çalışmamız ya da angarya işlerle uğraştırılmamız anlamına geliyor. Şu an tamamen neden yapıldığı belli olmayan bir uygulama var ve uygulama nedeniyle hak kayıplarımız var mı yok mu bunu bile değerlendiremiyoruz”.

'BAKANIN AÇIKLADIĞI ETKİNLİK PROGRAMI BİZE GELMEDİ'

Milli Eğitim Bakanı, veliler ve öğrenciler için ara tatilde MEB'in bir etkinlik programı olduğunu açıkladı. Nedir bu program, size nasıl aktarıldı?

“Bakanın açıkladığı etkinlik vs. bizde hiç yok. Bize bir bilgi gelmedi. Bu yüzden okul da ilçe de böyle bir hazırlık yapmadı. Zaten birkaç gün önce yine medyada duyduk böyle etkinlikler olduğunu. Birkaç gün önceye kadar sadece öğrencilere 1 hafta tatil olacak diye biliyorduk.

Okulda öğrenciler için herhangi bir düzenleme bilgilendirme yapılmadı sadece bir hafta okullara gelinmeyeceği söylendi.

ÇALIŞAN AİLELER BÜYÜK SORUN YAŞAYACAK

Çalışan anne-babalar için çocukların okulunun ara dönemde kesilmesi zorluk yaratacak mı? Velilerinizle görüştünüz mü? Siz, aynı zamanda bir veli olarak, ne gibi zorluklar yaşayacaksınız?

Lisede çalıştığım için öğrencilerin okula gelmemesi veliler açısından sorun olmuyor. Ancak ilkokul ve ortaokulda çocuğu olan tanıdıklarım sorun yaşayacak tabi ki, çocukların güvende olabilecekleri yer ayarlama telaşındalar, öğretmenler ise yanlarında getirecek.

Bir velimiz çocuğunu İstanbul'daki ablasına bırakıp hafta sonu da gidip alacağını söylemişti. Çalışan velileri için çocuklarına etkinlik yapmak bir tarafa bir saat bile iş yerinden izin almak sorun olacak gibi görünüyor. Velilerimiz daha çok yakın akrabalarına rica minnetle bu haftayı geçirmeyi planlıyor.