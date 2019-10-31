‘Egemen güçler Ortadoğu’da terörü besliyor’

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, HDP'nin meclise sunduğu grup önerisinin görüşmeleri sırasında söz alarak IŞİD'in Ortadoğu'da kan akmasını isteyen egemen güçlerce beslendiğini söyledi.

HDP’nin verdiği "IŞİD/DAEŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasına" dair grup önerisinin meclis görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “egemen güçlerin” Ortadoğu’da kan akmasını istediğini ve bu nedenle çatışma ve terörü beslediğini söyledi.

IŞİD eliyle gerçekleşen Reyhanlı, Ankara Garı, Suruç, İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Diyarbakır, Reina katliamlarında yüzlerce kişinin can verdiğini hatırlatan Yüksel Mansur Kılınç, “IŞİD teröristleri bu dönem ülkemizde ellerini kollarını sallayarak eylemler yapmışlar ve sınırlarımızı istedikleri gibi geçebilmişlerdir” dedi.