Egemen Bağış'ı Prag'a taksiciler uğurladı: 'Onlar hep benim yanımda durdular...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çekya'nın başkenti Prag'a Büyükelçi olarak atanan Egemen Bağış, taksiciler tarafından 'her zaman yanındayız' pankartıyla uğurlandı.

Çekya'nın başkenti Prag'a Büyükelçi olarak atanan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Taksiciler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyelerince uğurlandı.

Taksiciler, süsledikleri araçlarıyla kortej eşliğinde Bağış'ın aracını İstanbul Havalimanı VIP Salonu önüne kadar takip etti.

Bağış'ı "Taksici Esnafı Her Zaman Yanınızda" yazılı pankartla uğurlayan taksiciler, Bağış'a plaket verdi.

2002'den bu yana İstanbul'daki taksicilerle gönül bağı olduğunu söyleyen Bağış ise şöyle konuştu:

"Onlar hep benim yanımda durdular. Ben de onların yanında durdum... Taksicilerimiz bizim yüz akımız. Sabahlara kadar direksiyon başında bu ülkenin huzuru için bu ülkenin dinamiklerinin çalışması için çalışıyorlar. 15 Temmuz akşamı da taksicilerimizin ne kadar vatansever olduğunu bütün dünya gördü. Onun için ben onların kardeşi, abisi olmaktan gurur duydum. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İstanbul'un taksicileriyle Prag'ın taksicileri arasında köprü oluşturacağız."