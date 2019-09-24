Egemen Bağış: Erdoğan'ın talimatı ile görevimi yapacağım

17-25 Aralık operasyonlarında ismi geçen Egemen Bağış, 'Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni ilgilendirmiyor, Erdoğan'ın talimatı ile gidip orada görev yapacağım' dedi. Kendisini 'yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever' olarak niteleyen Bağış, 'her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım' dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atadığı Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atama sonrası yaptığı açıklamaya yönelik konuştu.

'ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE GÖREVİMİ YAPACAĞIM'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, atama kararı sonrası, “Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin” demişti. Egemen Bağış bu sözlere, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım” yanıtını verdi.

'HİZMET VERMİŞ VATANSEVER OLARAK'

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Batı Platformu toplantısına katılan Bağış, burada yaptığı açıklamada, atamadan ötürü Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Çek Cumhuriyeti ile ilgili “hedef”lerini anlatan Bağış, “2013’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı, şu anda 3,6 milyar dolara ulaşıldı. 5 milyar dolarlık hedefi bir an önce yakalamak için Türkiye’de ekonomi alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaparak rakamı yükseltmeye çalışacağız” diye konuştu.