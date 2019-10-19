Ege Üniversitesi’nde Kuranlı, dualı, lokmalı etkinlik

İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi’nde dün Suriye’ye dönük harekata destek amaçlı bir etkinlik düzenlendi. Kuran okunarak başlayan etkinlik, asker selamı ve lokma dağıtımı ile son buldu.

Suriye’ye dönük müdahalenin gündeme gelmesi ile birlikte dört bir yanına harekata destek pankartları asılan Ege Üniversitesi’nde, AKP’li rektör Necdet Budak’ın isteği ile “Barış Pınarı Harekatına Destek” etkinliği düzenlendi. Dün saat 11.00’da Tören Şölen Alanı'nda yapılan etkinliğe Kuran okunarak, için dualar edilerek başlandı. Daha sonra kürsüye çıkan Budak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ülke olarak büyük zafer elde ettik.” ifadesini sıklıkla kullanarak Erdoğan’ın adını konuşmasında birçok kez geçirdi.

Düzenledikleri gerici etkinlik için okul yönetimi, bir gün öncesinden okula bağlı topluluklara, öğrenci temsilcilerinin Whatsapp gruplarına iletilen mesajlarla etkinliği duyurmuştu. Bazı hocaların öğrencilere imza atılıp etkinliğe geçilebileceğini söyleyerek ya da derslerini iptal ederek katılımı artırmaya çalıştıkları etkinlik, asker selamı ve lokma dağıtımı ile son buldu.