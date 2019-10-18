Ege Üniversitesi yurtlarında tacizci serbest, öğrenciler endişeli

Ege Üniversitesi'ndeki yurtlarda kalan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde bir kadın öğrencinin taciz edilmesinin ardından okul yönetiminin hiçbir adım atmadığını söyledi. Güvenliklerinin olmadığını belirten öğrenciler, tacizcinin serbest bırakılmasından dolayı endişeli olduklarını söyledi.

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde bir kadın öğrencinin taciz edilmesinin ardından okul yönetiminin hiçbir adım atmaması üzerine, güvenliklerinin olmadıklarını söyledi.

soL'a konuşan öğrenciler, korku içerisinde olduklarını, benzer olayların yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi. Yurtta kalan ve güvenlik dışında da pek çok sorunları olduğunu söyleyen öğrenciler, abartılı ve göstermelik güvenlik önlemlerinin kendilerini engellemekten başka bir işe yaramadığını belirterek şöyle konuştu:

"Her an bizim de başımıza gelebilir bu olay. Erkek öğrencilerin okula akşam 11'den sonra girmeleri yasaktı, şimdi o saati 10'a çektiler fakat zaten taciz olayında suçlu öğrenci değildi. Okul dışından biriydi. Işıklandırma yoktu öğrenci çarşısı yolunda, şimdi ışıklandırma yaptılar. Bunu yapmaları için mutlaka böyle bir olay mı yaşanmalıydı, onu bilmiyoruz."

'MEMLEKETTE DURUM NEYSE OKULDA DA ÖYLE'

"Güvenlik konusunda hâlâ tereddütlerimiz var, kampüsü güvenli bir ortam olarak düşünemiyoruz. Öğrenci kartı olmadan kampüse giriş yapılmaması gerekiyor. kampüslerimizin taciz olayına kadar güvenli olduğunu düşünüyorduk fakat anladık ki memlekette durum neyse okulumuzda da o şekilde. Taciz eden kişinin serbest bırakılmış olması bizi daha da tedirgin etti ve rektörlük bu durumla alakalı bir açıklama yapmadı. Geçen gün yurt yakınlarında kadın çığlığı duyuldu, polise haber verilmesine rağmen gerekli özeni göstermedi bu konuda polis. Kendimizi güvende hissetmiyoruz."

Geçtiğimiz günlerde öğrenci olmadığı sonradan öğrenilen Aykut Y., yurt güzergahındaki çarşıda bir kadının önünü keserek tacizde bulunmuş, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Ege Üniversitesi, sıkı güvenlik önlemleriyle pek çok kez gündeme gelmişti. Hatta ilk kez uygulanan bir yöntem olarak üniversiteye iki yıl önce emniyet müdürü tahsis edilmişti. Dönemin Rektörü ve eski AKP milletvekili Necdet Budak "Bornova ilçe emniyet müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversitesi Emniyet Müdürü olarak tahsis edildi. Bizim için en önemli şey öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği. Şu anda turnike konusunda herhangi bir sorun yok. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Öğrencilerimizin özel bir huzursuzluğu da yok. Değişiklik ya da kaldırılması yönünde bir talep de yok" diye konuşmuştu.