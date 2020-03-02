Edirne'deki sınır köyünde 9 foto muhabiri gözaltına alındı

Edirne'de yaşanan sığınmacı krizini takip eden 9 foto muhabiri Doyran köyünde gözaltına alındı. Sığınmacılarla görüşmek üzere Üyüklütatar köyüne giden soL muhabiri de jandarma tarafından köye sokulmadı.

AKP'nin sınır kapılarını açma kararının ardından Yunanistan'a geçmek amacıyla Edirne'ye giden sığınmacıları görüntülemek isteyen gazetecilere baskı sürüyor.

Gazeteci Onur Burçak Belli bugün 9 foto muhabirinin Doyan köyünde gözaltına alındığını duyurdu.

Belli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Edirne’de yaşanan mülteci krizini takip etmek üzere bölgede beraber çalıştığım foto muhabiri meslektaşım Tolga Sezgin ile sekiz diğer fotomuhabiri haber takibi icin bulundukları Doyran sınır köyünde gözaltına alındılar" dedi.

Edirne’de yasanan multeci krizini takip etmek uzere bolgede beraber calistigim foto muhabiri meslektasim Tolga Sezgin ile sekiz diger fotomuhabiri haber takibi icin bulunduklari Doyran sinir koyunde gozaltina alindilar. — Onur Burçak Belli (@OnurBurcak) March 2, 2020

JANDARMA SOL MUHABİRİNİN KÖYE GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Kısa süre önce Doyran köyünde yaşananları görüntüleyen ve sonrasında yine sığınmacılarla görüşmek üzere Üyüklütatar köyüne geçen soL muhabiri de jandarma tarafından köye sokulmadı.

