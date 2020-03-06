Edirne'de sığınmacılara 'gelmeyin' diye bildiri dağıtan İsveçli sağcı parti lideri sınırdışı edildi

Edirne’de sığınmacılara ‘İsveç dolu. İsveç’e gelmeyin’ diye bildiri dağıtan İsveç Demokratları adlı milliyetçi partinin lideri Akesson hakkında izinsiz bildiri dağıtmaktan işlem yapıldı. Akesson sınırdışı edildi.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 06 Mart 2020 16:43

Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara “İsveç’e gelmeyin. İsveç dolu” yazılı bildiriler dağıtan İsveç Demokratları adlı milliyetçi partinin lideri Jimmie Akesson bugün sınırdışı edildi.

Akesson sığınmacılara “İsveç dolu. İsveç’e gelmeyin. Size konut sağlayamayız, para veremeyiz” yazılı bir broşür dağıttı. Akesson'un partisi de Twitter hesabından sınırdaki "çalışmalarını" paylaştı.

Hakkında "izinsiz bildiri dağıtmak"tan işlem yapılan Akesson, Edirne’deki işlemlerinin tammalanmasının ardından polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Burada kendisini çeken basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüleyen Akesson'un, terminaldeki biletleme işlemleri yapıldı.

Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.

Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandığı öğrenildi.