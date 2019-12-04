Edirne'de kadınlara 'kimyasal' saldırı

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldıran şüpheli iki kadının yaralanmasına neden oldu.

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara yönelik henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Bir saldırıyı AVM'nin yakınlarında kol kola yürüyen iki kadına, diğer saldırıyı ise minibüsün içerisinde bir başka kadına gerçekleştiren saldırgan hâlâ bulunamadı.

Minibüste saldırıya uğrayan kadının gözlük taktığı için sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, saldırıya uğrayan diğer kadının ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı ve cildinde bir süre kızarıklık oluştuğu ifade edildi.

Saldırganın minibüsten indiği sırada saldırıyı gerçekleştirdiği, indikten sonra elindeki şişeyi yana fırlattığı görülüyor.