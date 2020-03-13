Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek

Edirne Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, borcu olanların 2 ay süreyle sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "hijyen tedbirleri" kapsamında kentte gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, borcu olanların 2 ay süreyle sularının kesilmeyeceğini duyurdu.

Gürkan "Edirne Belediyesi tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gitmeme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve yapılan tüm uyarıları önemle takip etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum" diye konuştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, kentte pazar günleri kurulan Kırsalın Doğal Pazarı, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, belediye binasında bulunan Atatürk Odası ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'ndeki atölye çalışmalarına 2 hafta süreyle ara verilirken, pazar günü yapılması planlanan Tohum Şenliği iptal edildi.

Kentte cuma günleri kurulan ve Bulgaristan'dan turistlerin geldiği Ulus Pazarı'nda Türkçe, İngilizce, Bulgarca uyarıcı broşürler dağıtılıp, girişe dezenfekte makinesi konuldu.