Eczacıbaşı da Kazdağları'na göz dikti

26 Şubat 2013 tarihinde ÇED onayı aldığı öğrenilen Eczacıbaşı'na ait altın-gümüş maden ocağı projesi, başlatılan ağaç kesimleri ile Biga Yarımadası'nın tekrar gündemine girdi.

Kirazlı altın madeni nedeni ile artan toplumsal muhalefete rağmen Biga Yarımadası bölgesindeki altın madenciliği çalışmaları hız kesmiyor.

26 Şubat 2013 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), onayı aldığı öğrenilen proje bugünlerde başlatılan ağaç kesimleri ile tekrar gündemimize girdi.

Çanakkale Valiliği internet sitesinde madencilik faaliyetini şöyle duyurdu:

"Çanakkale İli Lapseki İlçesi, Kocabaşlar Köyü civarında İR:68955 ruhsat nolu sahada, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. Tic. A.Ş. tarafından açılması planlanan 'Altın-Gümüş Maden Ocağı' projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Altın-Gümüş Maden Ocağı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiştir."

MADEN BARAJIN YANINDA BULUNUYOR

Söz konusu proje, bölgede uzun süredir faaliyet gösteren Şahinli madenine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Maden, Bayramdere barajına ise sadece 1 kilometre uzaklıkta. Bayramdere Barajı, 2002'de bölgeye sulama ve içme suyu temini amacıyla hizmete alınmış.

Söz konusu 1 kilometrelik uzaklık su toplama havzasına değil, fiilen baraj gölüne olan uzaklık. Şahinli madeni de Bayramdere baraj gölüne 2700 metre mesafede bulunuyor.

ÇED raporlarının, madencilik ruhsatlarının ve orman kesim izinlerinin kolay erişilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaması da halkın sağlığı için yaptığı mücadelede ciddi bir engel oluşturuyor. Valilik internet sitesindeki 2 Ocak 2013 tarihli nihai ÇED süreci duyurusunda, "Altın-Gümüş Madeni Ocağı projesi ile ilgili olarak inceleme ve değerlendirme komisyonunca nihai kabul edilen ÇED Raporu, 31.12.2012-16.01.2013 tarihleri arasında Çanakkale Valiliği'nde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 10 iş günü olarak halkın görüş ve önerilerine açılmıştır” deniliyor.