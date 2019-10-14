Duyda inanma: 2020'de devlet taşıt alımı yapmayacakmış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi köşesine taşıdı.

Genelgede "2020 yılında zorunlu haller dışında kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yapılmayacaktır" denildiği yazdı.

Toker'in, "Hangi saydamlık" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Şimdi ben gazeteci ya da vatandaş olarak desem ki “Önümüzdeki yıl devlet kaynağı ne olursa olsun zorunlu haller dışında taşıt alımı yapılmayacak.”

İnanır mısınız?

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelge bu sözü veriyor.

10 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları konulu genelgeye eklenen rehberde ilgili cümleyi aynen paylaşıyorum:

“2020 yılında zorunlu haller dışında kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yapılmayacaktır. (…) Taşıt alımı talepleri iletilirken taşıt kiralama alternatifi ile maliyet karşılaştırması yapılacak talebe konu taşıtın kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa gösterge mahiyetinde olmak üzere tahmini kira bedeli hesaplanarak teklifle birlikte iletilecektir.”