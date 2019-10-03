Düşük not tehdidiyle cinsel istismara 26 yıl hapis

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, meslek lisesi öğrencisi 5 kıza staj yaptıkları bakımevinde, 'Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım' diyerek, "sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hastabakıcı Güngör Günbaş, 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Buca’daki bir meslek lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki 5 kız öğrenci Eylül ayında Karabağlar ilçesinde bulunan bir bakımevinde staja başladı.

Hastabakıcı Güngör Günbaş istismar etmeye, sosyal medya hesaplarından ekleyerek taciz etmeye “Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım” diyerek tehdit etmeye başlayınca öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Günbaş polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan hastabakıcı hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Güngör Günbaş, son savunmasında kendisine iftira atıldığını öne sürdü, "Tahliye ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanığın savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Duruşma savcısı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Güngör Günbaş’ın, ‘eğitici-öğretici-öğrenci ilişkisinden faydalanarak’ suçu zincirleme şekilde işlediğini bildirerek, 26 yıl 1ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.