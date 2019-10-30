Düşük maaşla alım yapan özel üniversite öğretim görevlilerine fazla mesai de ödemiyor

Çağ Üniversitesi'nde öğretim görevlilerine fazla mesai verilmediği, diğer okullara göre çok düşük ücretler ödendiği öğrenildi. Öğretim görevlisi alımı ilanına başvuran ve çalışma koşullarını beğenmeyen kişiye, okulun Genel Sekreteri, 'Senin dini inancın ne ben bilmiyorum ama sen hayat boyu hiçbir yerde başarılı olamazsın' diye konuştu.

Mersin'de bulunan özel Çağ Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu'nda değerlendirmek üzere Öğretim Görevlisi alımı ilanı açtı. İlana başvuran ve üniversitenin kendi yaptığı sınavdan geçen kişiye, devlet üniversitelerinin çok altında ve fazla mesai ücreti ödememe ön koşuluyla işe alımının yapılabileceği söylendi.

İlana başvuran ve soL'a konuşan kişi şunları söyledi:

"Benden önce aynı işe başvuran başka birinin ücret politikaları nedeniyle işi kabul etmediğini öğrendim. Görüşmeye gittiğimde bölüm başkanının işi olduğunu söylediler, ben de diğer öğretim görevlilerinden bilgi aldım. Bana 2500- 3000 arası maaş verildiği, haftalık 14 saat ders verildiği ancak 24 saate kadar çıkabileceği söylendi. Fazla mesai ücreti de verilmiyormuş. Haftada 5 gün tam mesai yaptırıyorlarmış. Yani ders dışında da çalışılması gerekiyormuş. Bunları duyunca ben de sıcak bakmadım, halihazırda çalıştığım işimin koşullarından da kötüydü zaten."

'HAYAT BOYU BAŞARILI OLAMAYACAKSIN'

"Daha sonra tekrar görüşmeye hem de teslim ettiğim belgelerimi geri almaya gittim. O sırada üniversitenin Genel Sekreteri Veli Köroğlu, beni yanına çağırdı. Ona aslında çalışmak istediğimi ancak koşullarda anlaşamadığımı söyledim. Genel Sekreter, 'Sizin yaptığınız nankörlük, nankörlüğün de ötesinde. Senin dini inancın ne ben bilmiyorum ama sen hayat boyu hiçbir yerde başarılı olamazsın, olamayacaksın. Duvara toslayacak ortada kalacaksın. Siz buraya başvururken maaşı araştırmadınız mı?' diye konuşmaya başladı. Ben de 'Söylenenden daha azını teklif ediyorsunuz, bize böyle söylenmedi' dedim. Bana işi kabul etme zorunluluğum varmış gibi davranıldı."

'DİL VEYA YÜKSEK LİSANS ŞARTI ARAMIYORLAR'

"Üniversiteye resmen köle arıyorlar. Başka öğretim görevlileriyle de konuştuk, konuştuklarımızın hepsi benzer konularda şikayet ediyorlar. Özel üniversite olduğu için esnek ücret politikası uygulanıyor. Kime ne istiyorlarsa onu veriyorlar. Fazla çalışma ile ilgili herhangi bir ödeme de yapılmıyor. Ayrıca işi kabul edip daha sonra şartlar nedeniyle ayrılmak istediğini söyleyen ve sözleşmesi nedeniyle gün sayan, senesini doldurmaya çalışan öğretim görevlileri olduğunu öğrendim. Ders saati ve maaş nedeniyle memnun değil bazı akademisyenler. Üniversite, akademisyen olmak için dil şartı, yüksek lisans mezunu olma şartı zaten aramıyor. Yüksek lisans yapıyor olmak ya da meslekte 2 yıl tecrübeli olmak yeterli oluyor."

İnternet sitelerinde sosyal ve beşeri bilimler alanında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olmayı hedeflediklerini yazan Çağ Üniversitesi, dünya standartlarında eğitim ve öğretim verdiğini iddia ediyor.