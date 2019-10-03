Dünyadaki Yahudi nüfusunu açıkladılar

İsrail Devlet İstatistik Kurumu İsrail'in nüfusunun 9 milyonu geçtiğini belirtti. İsrail'deki Yahudi Ajansı da tüm dünyadaki Yahudilerin sayısını 14,8 milyon olarak duyurdu.

İsrail Devlet İstatistik Kurumu senelik raporunu geleneksel olarak Yahudi yeni yılından hemen önce yayınladı.

Şalom'un haberine göre Yahudi Ajansı da tüm dünyadaki Yahudilerin sayısını 14,8 milyon olarak duyurdu. Ajans, geçen yıla oranla (14,7 milyon) , küçük bir artış olduğunu belirtti.

İsrail dışında yaşayan Yahudiler söz konusu olunca, en büyük grubu 5,7 milyon kişi ile ABD oluşturuyor.

ABD’yi sırasıyla Fransa (450 bin), Kanada (392 bin), Büyük Britanya (292 bin), Arjantin (180 bin), Rusya (165 bin), Almanya (118 bin) ve Avustralya (118 bin) takip ediyor. Ajans, Müslüman ülkelerde yaşayan Yahudilerin de sayısını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye’de 15 bin, İran’da 8500, Fas’ta 2 bin ve Tunus’ta bin Yahudi yaşıyor.