Dünya Sağlık Örgütü'nden 'orta derecede alarm' kararı

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanan Dünya Sağlık Örgütü, 7,5 saatlik toplantının ardından özellikle dünya ölçeğinde alınacak önlemler konusunda birkaç gün içinde yeniden toplanma kararı aldı. Son verilerin değerlendirileceği bu toplantıya kadar ise 'orta derecede alarm' durumunda kalınması önerisi getirildi.

Çin’deki yeni koronavirüs vakalarının Kore, Japonya, Tayland ve Singapur’da da görülmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü acil durum komitesi durumu değerlendirmek üzere 22 ve 23 Ocak tarihlerinde toplam 7,5 saatlik toplantı gerçekleştirdi.

Komite, durumun aciliyeti ve yalnızca Çin’i ilgilendirmediği konusunda anlaşmakla birlikte, özellikle dünya ölçeğinde alınacak önlemler konusunda birkaç gün içinde yeniden toplanma kararı aldı.

Son verilerin değerlendirileceği bu toplantıya kadar ise "orta derecede alarm" durumunda kalınması önerisini getirdi.

Bu durum Çin’in, salgından etkilenen tüm illerdeki uluslararası hava alanı ve limanlarında ayrıca yurtiçi tüm hava, tren ve uzun mesafeli otobüs istasyonlarında aktif vaka taraması yapmasını ve diğer ülkelerin de gerekli olması halinde aynı uygulama için hazır bulunmasını gerektiriyor.