‘Dünya Kredi Ligi’nde 9 sıra düştük

Türkiye 2019’da Dünya Kredi Ligi’nde 9 sıra birden gerileyerek 91’inci sıraya düştü. Ermenistan, Fiji, Yunanistan, Bolivya ve Senegal, Türkiye’yi solladı.

“Üç büyükler” olarak da bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, S&P ve Fitch'ten 2019'da aldığı notlarla “Dünya Kredi Ligi”nde 9 basamak daha geriledi. Türkiye'nin 3 büyük kredi derecelendirme şirketinin not verdiği 148 ülke arasında 2018'de 82'nci sırada olan yeri 2019'da 91'inci sıraya indi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, uluslararası sermaye portföy tercihlerini ve yatırım yapacakları piyasaları seçerken kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını göz önünde bulunduruyor. Notun düşmesi kredi verenlerin yükleneceği riskin arttığını gösteriyor.

Küresel kredi derecelendirme piyasasının yaklaşık yüzde 95'ini elinde tutan Moody's, S&P ve Fitch, 2019 sonu itibarıyla dünya üzerinde 148 ülkeye not verdi. 2019 yılında 39 ülkenin notu yükseldi, 20 ülkenin notu geriledi ve 89 ülkenin notu aynı kaldı. Bu değişimler neticesinde söz konusu listede 40 ülke sıra atladı, 54 ülke yerinde kaldı ve 54 ülke geriledi.

En başarılı ülkeler Jamaika, Yunanistan, Gabon, Ukrayna ve Mısır olurken, Fildişi Sahili, Lesotho, Kosta Rika, Lübnan ve Arjantin 2019'da kredi notunda ciddi gerileme yaşayan ülkeler oldu. Ermenistan, Fiji, Yunanistan, Bolivya, Özbekistan, Honduras ve Senegal ise 2019'da Türkiye'nin önüne geçti. 2018'de 100'üncü sırada olan Yunanistan, geçen yıl aldığı kredi notları ile 14 sıra birden yükselerek Türkiye'nin önünde yer aldı. Doğu Afrika'da bir ada ülkesi olan Seyşeller de 8 basamak yükselip 79'uncu sıraya yerleşerek Türkiye'yi solladı.