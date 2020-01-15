Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet

Döndü Şengül'ün kızını istismar ettiği için dava açtığı kocası Şükrü Şengül tarafından öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara'da hamile eşi Döndü Şengül'ü iki yıl önce ateşli silahla vurarak öldüren Şükrü Şengül ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında Şükrü Şengül'ün avukatı, müvekkilinin "haksız tahrik" indiriminden yararlanmasını istedi.

Müşteki avukatı ise Şengül'ün çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunu da işlediğini ve bu suçtan aldığı cezanın da göz önünde bulundurularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme sanık avukatının "haksız tahrik" indirim talebini kabul etmedi ve Şükrü Şengül'ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARAN EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Döndü Şengül, evli olduğu Şükrü Şengül'ün 8 yaşındaki çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etmiş ve 3 Ocak 2018'de eşi hakkında cinsel istismar suçundan şikayette bulunarak boşanma davası açmıştı. Bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Şükrü Şengül 18 Şubat 2018'de 5 aylık hamile olan Döndü Şengül'ü ateşli silahla öldürmüştü.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" davasında sanık olan baba Şükrü Şengül'e, en üst sınırdan ve indirimsiz 30 yıl hapis cezası ile velayet hakkının 20 yıl süreyle kısıtlanması kararı verilmişti. İstismarı ortaya çıkaran ve savcılığa şikayet eden eşi Döndü Şengül'ü de öldüren babanın aldığı ceza, indirim uygulanmaması açısından emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirilmişti.

