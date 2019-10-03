Dolmabahçe'den sonra kızağa çekilmişti: Erdoğan'ın danışmanı oldu

AKP Ankara Milletvekili ve Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan Erdoğan'ın danışmanı oldu. Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Davutoğlu kabinesinde yer almıştı, 'Dolmabahçe Mutabakatı'yla çokça gündeme gelmişti.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir" dedi.

Karardan dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yalçın Akdoğan ise, Twitter hesabından, "Şahsıma AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız R.Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Yüce Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah" yazdı.