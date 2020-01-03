Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi düzenlendi.

3 saat süren toplantıda bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Toplantıda konuşulanlara ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.